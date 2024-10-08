Текслер попросил федеральный центр не снижать финансирование нацпроектов

Одним из ключевых предложений, прозвучавшим из уст челябинского губернатора, стала просьба на ближайшие шесть лет сохранить существующие параметры софинансирования расходов российских регионов из бюджета Федерации на реализацию национальных проектов и федеральных программ. Текслер отметил, что хотя ранее на самом высоком уровне была достигнута договоренность сохранить существующие подходы, в отношении отдельных национальных проектов они были не соблюдены. Так, например, было сокращено финансирование региональных центров «Мой бизнес» и Центров поддержки экспорта. «Мы знаем разговоры про то, что у регионов сейчас есть остатки средств и вроде как они самостоятельно могут справляться. Но это далеко не так», — заявил губернатор Челябинской области, выступая перед парламентариями.