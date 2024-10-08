Омского министра осудили из-за неосвоенных средств

Центральный районный суд Омска вынес приговор министру имущественных отношений Омской области Евгению Козлову. Следователи установили, что в 2020 году из-за его халатности не были проведены аукционы по покупке жилья детям-сиротам. Несмотря на то, что на покупку квартир выделялись 122 миллиона рублей из бюджета, средства не удалось освоить. Их пришлось вернуть в казну.
Суд признал чиновника виновным в халатности, приговорил его к 60 часам обязательных работ. Из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности чиновник был освобождён от наказания по решению суда. Об этом пишет издание NGS55.RU.
Иски потерпевших о компенсации морального вреда суд рассмотрит отдельно. Из-за недоработок чиновника вовремя свои квартиры не смогли получить почти 70 человек.
Ранее мы писали, что с начала года чиновники заключили контракты на приобретение 206 квартир для детей-сирот. На обеспечение этой категории граждан жильём выделено 920 млн рублей.