Омского министра осудили из-за неосвоенных средств

Центральный районный суд Омска вынес приговор министру имущественных отношений Омской области Евгению Козлову. Следователи установили, что в 2020 году из-за его халатности не были проведены аукционы по покупке жилья детям-сиротам. Несмотря на то, что на покупку квартир выделялись 122 миллиона рублей из бюджета, средства не удалось освоить. Их пришлось вернуть в казну.