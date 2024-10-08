В Москве пройдет саммит СНГ

«Проект повестки включает четырнадцать вопросов. Ожидается, что главы государств подведут итоги развития сотрудничества в рамках Содружества в текущем году и определят основные задачи на 2025 год. И, конечно, обсудят актуальные международные и региональные проблемы, как и шаги по повышению эффективности работы организации и ее исполнительных структур, отраслевых органов и так далее».