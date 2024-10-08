В Москве пройдет саммит СНГ

В столицу России съедутся президенты восьми стран: Казахстана, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Узбекистана, Туркмении, Беларуси и Таджикистана.
Мероприятие пройдет под председательством президента России Владимира Путина.
7 октября, в день рождения Путина, главы государств собрались на неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту.
8 октября в ходе саммита главы государств обсудят широкий круг вопросов, подведут итоги взаимодействия в рамках СНГ в текущем году и определят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам.
«Проект повестки включает четырнадцать вопросов. Ожидается, что главы государств подведут итоги развития сотрудничества в рамках Содружества в текущем году и определят основные задачи на 2025 год. И, конечно, обсудят актуальные международные и региональные проблемы, как и шаги по повышению эффективности работы организации и ее исполнительных структур, отраслевых органов и так далее».
Также обсудят предстоящее празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Главы государств примут обращение в связи с предстоящей датой.
На саммите также будет принято решение об учреждении почетного звания города трудовой славы в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы.
Отдельно на саммите коснутся темы совершенствования межпарламентского сотрудничества. По этому вопросу лидерам доложит глава Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко. Программа мероприятий в Кремле включает в себя заседания в узком и расширенном составе, церемонию подписания документов, состоится и традиционное для саммита совместное фотографирование. В честь гостей саммита в российской столице состоится прием.
Также одной из ключевых тем станет безопасность. В Кремле накануне саммита отметили, что в ходе совета глав стран-участниц СНГ планируется принять ряд документов в сфере безопасности и правоохранительной деятельности.
В этом контексте Москва придает большое значение разработанной по инициативе президента Узбекистана программе сотрудничества СНГ в деле дерадикализации на 2025−2027 годы.
К саммиту подготовлен протокол о внесении в СНГ изменений в договор о межгосударственном розыске лиц. Как ранее сообщил журналистам первый заместитель генерального секретаря Содружества Леонид Анфимов, главы стран СНГ могут принять на саммите в октябре заявление о принципах евразийской безопасности.
Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий. Этот год также является годом председательства Москвы в БРИКС.
В Кремле сообщили, что Путин пригласит коллег по СНГ приехать в октябре в Казань на саммит организации. Кроме того, лидеров СНГ ждут в декабре на традиционном неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Там же, как сообщили в Кремле, состоится и встреча глав государств-членов ЕАЭС.
Решение о председателе в СНГ на следующий год уже принято, в 2025 году председательство перейдет Таджикистану. А очередное заседание совета глав стран-участниц планируется провести 10 октября в Душанбе.