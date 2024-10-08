Главам омских муниципалитетов могут запретить покидать Россию

Соответствующий указ губернатора Виталия Хоценко датирован 5 октября.
Согласно документу, глава региона может принять решение о временном ограничении главам муниципалитетов права на выезд за границу. «Решение… принимается с учетом заключения об осведомленности главы муниципального образования Омской области в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях», — говорится в указе.
Как писал «Ъ-Сибирь», в июле этого года глава Омской области утвердил порядок вынесения предупреждения и выговора главам муниципалитетов, а также отрешения их от должности.