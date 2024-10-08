Лукашенко подписал указ об использовании силовиками оружия против БПЛА

В сообщении говорится, что указанный документ был принят в целях нормативного закреплений права на применения оружия, специальных средств, физической силы, а также боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и беспилотных летательных средств. Указано, что все перечисленное может также применяться против беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств (также включая надводные, подводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется в автоматическом режиме или же дистанционно).