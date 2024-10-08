Лукашенко подписал указ об использовании силовиками оружия против БПЛА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 7 октября, подписал указ № 392, которым в новой редакции излагается указ № 215 от 5 июня 2019 года «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов». Об этом информирует пресс-служба президента.
В сообщении говорится, что указанный документ был принят в целях нормативного закреплений права на применения оружия, специальных средств, физической силы, а также боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и беспилотных летательных средств. Указано, что все перечисленное может также применяться против беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств (также включая надводные, подводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется в автоматическом режиме или же дистанционно).
В пресс-службе обратили внимание на то, что, согласно указу главы государства, правом на применение (использование) оружия, спецсредств в отношении беспилотных аппаратов наряду с военнослужащими (сотрудниками) воинских формирования, органов внутренних дел также наделены сотрудники (должностные лица, сотрудники) других военизированных организаций.
Уточняется, что под обозначенными организациями подразумеваются Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы прокуратуры, а также финансовых расследований Комитета государственного контроля. Кроме того, под указанным также понимаются таможенные органы, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте, органы по чрезвычайным ситуациям.
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