Куба направила РФ официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер

В понедельник посол России на Кубе Виктор Коронелли сообщил в интервью ТАСС, что Куба уже направила официальную заявку на получение в БРИКС партнерского статуса. Он также подтвердил, что у президента Кубы Мигеля Диас-Канеля есть приглашение принять участие в расширенной встрече в формате «аутрич»/ «БРИКС плюс» на саммите объединения в Казани.