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Куба направила РФ официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер

ГАВАНА, 8 октября. /ТАСС/. Власти Кубы направили официальный запрос о присоединении к БРИКС в качестве страны-партнера в послании президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил генеральный директор по вопросам двусторонних отношений МИД республики Карлос Перейра.

Источник: AP 2023

«Куба официально направила запрос о присоединении к БРИКС в качестве страны-партнера посредством послания президенту России Владимиру Путину, который является председателем группы, консолидирующей в качестве ключевого игрока глобальную политику и надежду стран Глобального юга», — говорится в сообщении Перейры, размещенном на его странице в X (ранее Twitter).

В понедельник посол России на Кубе Виктор Коронелли сообщил в интервью ТАСС, что Куба уже направила официальную заявку на получение в БРИКС партнерского статуса. Он также подтвердил, что у президента Кубы Мигеля Диас-Канеля есть приглашение принять участие в расширенной встрече в формате «аутрич»/ «БРИКС плюс» на саммите объединения в Казани.

БРИКС