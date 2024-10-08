В Сеуле утверждают, что Пхеньян может направить военных на Украину

«Теперь по поводу того, чтобы как-то использовать возможности друг друга в этом конфликте. Мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости», — сказал президент РФ. При этом он добавил, что ответ на вопрос о том, дают ли обстрелы Белгорода основания для использования договора, требует дополнительного изучения.