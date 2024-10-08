Военные учения с участием стран НАТО начались в соседней с Беларусью Литве

Сообщается, что данные учения продлятся до 17 октября. В них примут участие более 3200 солдат. Также сказано, что в момент учений будет задействовано примерно 700 единиц военной техники. В маневрах кроме литовских военных, участие принимают солдаты из Люксембурга, Норвегии, Нидерландов. Также называются США, Германия, Бельгия, Чехия.