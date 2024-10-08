Военные учения с участием стран НАТО начались в соседней с Беларусью Литве

Военные учения «Железный волк — 2024-II» с участием стран НАТО начались в соседней с Беларусью Литве. Информация об этом опубликована на официальном сайте Вооруженных сил Литвы, информирует БелТА.
Сообщается, что данные учения продлятся до 17 октября. В них примут участие более 3200 солдат. Также сказано, что в момент учений будет задействовано примерно 700 единиц военной техники. В маневрах кроме литовских военных, участие принимают солдаты из Люксембурга, Норвегии, Нидерландов. Также называются США, Германия, Бельгия, Чехия.
Командир бригады «Железный волк» Аурелиус Мотеюнас обратил внимание на то, что на озвученных учениях намерены обучать военных боевой группы батальона передовых сил НАТО, а также батальона Великого князя Литовского Альгирдаса планированию и проведению наступательных, оборонительных операций днем и ночью при взаимодействии друг с другом.
В сообщении говорится, что такие учение организуются каждый год весной и осенью. Они направлены на то, чтобы оценить боеготовность батальонов, которые входят в состав пехотной бригады «Железный волк», полную интеграцию боевой группировки передовых сил альянса.
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