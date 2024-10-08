Радий Хабиров рассказал о поддержке предпринимателей Башкирии

«Господдержку МСП оказывает наш Региональный центр инжиниринга в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы”. Чтобы получить ее, нужно подать заявку до 18 октября. Все подробности по ссылке. Что дает этот сертификат? Прежде всего подтверждение высокого качества продукции и её экологичности. Это важно и для внутреннего потребителя в Башкортостане и других регионах, и для выхода на внешние рынки. Среди наших партнёров есть страны, для которых наличие сертификата халяль — важное условие для импорта продукции».