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Закрытый ужин глав СНГ с участием Лукашенко прошел в Москве, в меню был плов

Лукашенко принял участие в закрытом ужине глав СНГ в Москве 7 октября.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в закрытом ужине глав СНГ в Москве 7 октября, в понедельник. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Инсайды с сегодняшнего закрытого ужина Первых по СНГ добываются крайне нелегко», — говорится в сообщении.

Лукашенко принял участие в закрытом ужине глав СНГ в Москве 7 октября. Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

В телеграм-канале отметили, что во время неформального ужина президентам подавали плов.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин вручит президенту Беларуси Александру Лукашенко орден Андрея Первозванного в Москве 9 октября.