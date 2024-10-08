Закрытый ужин глав СНГ с участием Лукашенко прошел в Москве, в меню был плов

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в закрытом ужине глав СНГ в Москве 7 октября, в понедельник. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Инсайды с сегодняшнего закрытого ужина Первых по СНГ добываются крайне нелегко», — говорится в сообщении.
Лукашенко принял участие в закрытом ужине глав СНГ в Москве 7 октября. Фото: телеграм-канал «Пул Первого»
В телеграм-канале отметили, что во время неформального ужина президентам подавали плов.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России.
Также сообщалось, что президент России Владимир Путин вручит президенту Беларуси Александру Лукашенко орден Андрея Первозванного в Москве 9 октября.