Новый гимн может появиться в Крыму уже к концу текущего года

Он отметил, что в ходе совещаний, которые уже сейчас проходят по вопросу создания нового гимна, были высказаны различные мнения по изменению одного из символов республики: изменить только слова, изменить и музыку, и слова, а также оставить музыку без слов. В результате приняли решение, что гимн будет все же с текстовым вариантом.
«Хочется, чтобы гимн воспевал великое событие нашей жизни — то, что мы находимся в России. Он должен вызывать чувство патриотизма, стать частью нашего народа. Чтобы люди вставали, когда играет гимн, чтобы это вызывало в них такие эмоции. Получится ли написать такой гимн — это большой вопрос», — заметил первый зампред Госсовета республики.
В эфире Цеков вспомнил, как принимался существующий сейчас гимн Крыма с музыкой Алемдара Караманова на слова Ольги Голубевой.
«Начиналась его разработка в 1999 и закончилась в 2001 году. То есть довольно долго. Но времени для конкурса текстовой части гимна было выделено очень мало, буквально три недели», — сказал Цеков.
По его словам, за это время на суд комиссии было представлено более 60 вариантов тестов для гимна авторства различных поэтов.
«Все, кто болезненно воспринимают эту идею (изменения гимна — ред.), должны понимать, что никуда не денется музыка Алемдара Караманова и слова Ольги Голубевой, они останутся в нашей памяти. Опять таки, если гимн будет принят. Он же, может быть, и не будет принят».
В качестве образцовых примеров он привел гимны Москвы и Севастополя. По его словам, в настоящий момент конкурсный процесс только запущен. И в нем могут принять участие все желающие поэты и композиторы.
«Будет создана конкурсная комиссия, разработано положение о том, что мы хотим услышать в этом гимне. Будут определены сроки», — отметил Цеков и добавил, что процесс по созданию нового гимна республики в Госсовете надеются завершить в этом году.