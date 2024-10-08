Новый гимн может появиться в Крыму уже к концу текущего года

Он отметил, что в ходе совещаний, которые уже сейчас проходят по вопросу создания нового гимна, были высказаны различные мнения по изменению одного из символов республики: изменить только слова, изменить и музыку, и слова, а также оставить музыку без слов. В результате приняли решение, что гимн будет все же с текстовым вариантом.