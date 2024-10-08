Три южноуральца получили госнаграды от президента РФ

Одним из тех, кто упомянут в тексте документа, стал Александр Луцет, директор транспортной компании ООО «Содэкс». Последняя уже нескольких лет занимается железнодорожными грузоперевозками в Челябинской области. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» Александр Луцет награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.