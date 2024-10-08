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Три южноуральца получили госнаграды от президента РФ

Президент России подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Два жителя Челябинской области получат медали и ещё один высокое звание.

Одним из тех, кто упомянут в тексте документа, стал Александр Луцет, директор транспортной компании ООО «Содэкс». Последняя уже нескольких лет занимается железнодорожными грузоперевозками в Челябинской области. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» Александр Луцет награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях» был награждён Владислав Мурзин, электромонтёр, работающий на ОАО «РЖД» в Златоусте. От президента РФ он получил медаль «За спасение погибавших».

Звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» получил Юрий Водиченков. Сейчас он возглавляет ОГБУ «Еткульская ветстанция».

Путин Владимир