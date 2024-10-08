Три южноуральца получили госнаграды от президента РФ

Одним из тех, кто упомянут в тексте документа, стал Александр Луцет, директор транспортной компании ООО «Содэкс». Последняя уже нескольких лет занимается железнодорожными грузоперевозками в Челябинской области. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» Александр Луцет награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях» был награждён Владислав Мурзин, электромонтёр, работающий на ОАО «РЖД» в Златоусте. От президента РФ он получил медаль «За спасение погибавших».
Звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» получил Юрий Водиченков. Сейчас он возглавляет ОГБУ «Еткульская ветстанция».