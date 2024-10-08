Лукашенко выступит на саммите СНГ в Москве с докладом о 80-летии Победы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 октября, во вторник, в Москве примет участие в саммите СНГ, где выступит с докладом о 80-летии Победы, информирует БелТА.
В сообщении говорится, что повестка саммита весьма широкая. Ожидается, что главы стран СНГ примут решения по вопросам, которые касаются обеспечения безопасности, сферы высоких технологий. Также называются вопросы, связанные с торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством.
Уточняется, что президент Беларуси во время саммита выступит с докладом по пункту повестки дня, который связан с принятием Обращения к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Сказано, что данное решение было принято по причине того, что Беларусь из республик бывшего СССР является одной из наиболее пострадавших в годы Великой Отечественной войны.
Сообщается, что указанное обращение направлено на сохранение памяти о войне, а также о том подвиге, который народы СССР внесли в Великую Победу. Кроме того, в обращении говорится про необходимость предпринимать совместные шаги по противодействию героизации нацистов, их пособников, сохранению памяти, мемориалов в честь Великой Отечественной войны.
«После принятия это обращение будет распространено на площадке ООН и других международных организаций», — сказано в сообщении.
Также во время заседания Совета глав государств — участников СНГ намерены принять решение, касающееся учреждения почетного звания СНГ — «Город трудовой славы. 1941−1945 годы».
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России.
Кроме того, закрытый ужин глав СНГ с участием президента Беларуси прошел в Москве, в меню был плов.
Также сообщалось, что президент России Владимир Путин вручит президенту Беларуси Александру Лукашенко орден Андрея Первозванного в Москве 9 октября.