Лукашенко выступит на саммите СНГ в Москве с докладом о 80-летии Победы

Уточняется, что президент Беларуси во время саммита выступит с докладом по пункту повестки дня, который связан с принятием Обращения к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Сказано, что данное решение было принято по причине того, что Беларусь из республик бывшего СССР является одной из наиболее пострадавших в годы Великой Отечественной войны.