МИД назвал условие «смены природы конфликта» на Украине

«Позиция России на этот счет была исчерпывающе изложена президентом России Владимиром Путиным. Ведь очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие. Это изменит саму природу конфликта», — сказал Грушко в ответ на вопрос об оценке Москвой дискуссии стран НАТО по снятию ограничений на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.