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Занятия по мобилизационной готовности стартуют в Беларуси

МИНСК, 8 окт — Sputnik. Ежегодные занятия по мобилизационной готовности пройдут в Беларуси с 8 по 11 октября, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Источник: Sputnik.by

Мероприятия пройдут под руководством руководителей облисполкомов. Они направлены на повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск.

В частности, во всех административных районах республики пройдут плановые теоретические и практические мероприятия. Особое внимание планируется уделить совершенствованию навыков должностных лиц исполкомов, военных комиссариатов и администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов.

«Также в рамках занятий предусмотрен призыв военнообязанных на однодневный сбор, на котором будут доведены основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск», — сообщили в Минобороны.

Ранее в одной из воинских частей ВВС и войск ПВО началось тактико-специальное учение.

Оно проходит в рамках начатой ранее проверки соединений и воинских частей Вооруженных сил Беларуси.

В учении задействованы военнослужащие, призванные из запаса. Также в ходе проверки запланировано передвижение военной техники.