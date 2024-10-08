Занятия по мобилизационной готовности стартуют в Беларуси

Мероприятия пройдут под руководством руководителей облисполкомов. Они направлены на повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск.
В частности, во всех административных районах республики пройдут плановые теоретические и практические мероприятия. Особое внимание планируется уделить совершенствованию навыков должностных лиц исполкомов, военных комиссариатов и администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов.
«Также в рамках занятий предусмотрен призыв военнообязанных на однодневный сбор, на котором будут доведены основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск», — сообщили в Минобороны.
Ранее в одной из воинских частей ВВС и войск ПВО началось тактико-специальное учение.
Оно проходит в рамках начатой ранее проверки соединений и воинских частей Вооруженных сил Беларуси.
В учении задействованы военнослужащие, призванные из запаса. Также в ходе проверки запланировано передвижение военной техники.