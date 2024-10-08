Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси, введенным в июне 2024. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Норвегии, передает РИА Новости.
Говорится, что речь идет про пакет санкций Европейского союза, который был введен в отношении Беларуси с 29 июня 2024 года, и распространяет на страну ряд ограничений, ранее введенных против России.
В МИД отметили, что Норвегия присоединилась в данным санкциям. Также отмечается, что введенные ограничения носят обширный характер и направлены на несколько секторов экономики, включая сферу услуг, торговлю, транспорт. Сказано, что запрет вводится на транзит через территорию Беларуси огнестрельного оружия, товаров, технологий двойного назначения, товаров и технологий, которые могут способствовать усилению промышленной или же военной мощи страны.
Отмечается, что вводится запрет на инвестиции в сфере энергетики, экспорт товаров и технологий, которые связаны с морским судоходством. Говорится про запрет на экспорт предметов роскоши. Запрещается импорт сырой нефти, алмазов, золота, минеральных продуктов.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал незаконными и фашистскими санкции против Беларуси.
Тем временем ученые из Беларуси и России придумали технологию для очистки воды.
Кстати, мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.