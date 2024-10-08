Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси, введенным в июне 2024

В МИД отметили, что Норвегия присоединилась в данным санкциям. Также отмечается, что введенные ограничения носят обширный характер и направлены на несколько секторов экономики, включая сферу услуг, торговлю, транспорт. Сказано, что запрет вводится на транзит через территорию Беларуси огнестрельного оружия, товаров, технологий двойного назначения, товаров и технологий, которые могут способствовать усилению промышленной или же военной мощи страны.