В бюджет Башкирии дополнительно поступит 5,5 млрд рублей доходов

Кроме того, увеличится расходная часть бюджета. В частности, дополнительные средства будут направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и на обеспечение мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей, на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Также будет пополнен резервный фонд правительства РБ на финансовое обеспечение непредвиденных расходов.