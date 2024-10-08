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В бюджет Башкирии дополнительно поступит 5,5 млрд рублей доходов

Комитет Госсобрания — Курултая Башкирии по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям поддержал внесенный главой Республики Башкортостан проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан “О бюджете Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов”.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что доходы бюджета в этом году скорректированы с ростом на 5,5 млрд рублей.

«Увеличение доходной части обусловлено в основном двумя факторами: ростом поступлений от налога на доходы физических лиц и отдельным неналоговым доходам. Также в законе будут учтены увеличение поступлений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системе налогообложения, налога на профессиональный доход, государственной пошлины и другие источники дохода».

добавил спикер парламента.

Кроме того, увеличится расходная часть бюджета. В частности, дополнительные средства будут направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и на обеспечение мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей, на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Также будет пополнен резервный фонд правительства РБ на финансовое обеспечение непредвиденных расходов.

После всех уточнений объем бюджета республики в 2024 году составит:

по доходам — 304,4 млрд. рублей;

расходам — 319,8 млрд. рублей;

дефициту — 15,4 млрд. рублей.

Параметры бюджета в плановом периоде 2025 и 2026 годов останутся без изменений. Закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан “О бюджете Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов” планируется принять на ближайшем пленарном заседании Госсобрания в октябре.

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