В бюджет Башкирии дополнительно поступит 5,5 млрд рублей доходов

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что доходы бюджета в этом году скорректированы с ростом на 5,5 млрд рублей.
«Увеличение доходной части обусловлено в основном двумя факторами: ростом поступлений от налога на доходы физических лиц и отдельным неналоговым доходам. Также в законе будут учтены увеличение поступлений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системе налогообложения, налога на профессиональный доход, государственной пошлины и другие источники дохода».
Кроме того, увеличится расходная часть бюджета. В частности, дополнительные средства будут направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и на обеспечение мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей, на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Также будет пополнен резервный фонд правительства РБ на финансовое обеспечение непредвиденных расходов.
После всех уточнений объем бюджета республики в 2024 году составит:
по доходам — 304,4 млрд. рублей;
расходам — 319,8 млрд. рублей;
дефициту — 15,4 млрд. рублей.
Параметры бюджета в плановом периоде 2025 и 2026 годов останутся без изменений. Закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан “О бюджете Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов” планируется принять на ближайшем пленарном заседании Госсобрания в октябре.