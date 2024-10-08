Над Белгородской областью и Черным морем сбиты 16 БПЛА. Военная операция, день 958-й

8:32 Разрешение Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами изменит природу конфликта, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
8:26 Киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности, пишет газета Financial Times.
8:11 Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что его «план победы» сначала представят всем партнерам страны, усовершенствуют, а потом уже обнародуют.
8:05 ❗️ В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще два БПЛА сбили над акваторией Черного моря. Информации о пострадавших или разрушениях нет.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 958-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.