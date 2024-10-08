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Назначен новый замминистра транспорта Ростовской области

Дмитрий Мамелко назначен заместителем министра транспорта Ростовской области.

Соответствующая информация появилась на сайте регионального правительства.

В его обязанности входит координация и контроль реализации федеральных и областных программ по развитию транспортной отрасли и безопасности дорожного движения. Также он будет курировать деятельность управления транспорта и сектора безопасности дорожного движения.

Ранее Дмитрий Мамелко работал в региональном министерстве транспорта в качестве помощника министра, под руководством Виталия Кушнерева.

В 2017 году он перешел в мэрию Ростова, где занял должность заместителя главы администрации по организационно-правовым и кадровым вопросам.

После отставки Виталия Кушнерева в 2019 году Дмитрий Мамелко также покинул свой пост, и на некоторое время его чиновничья карьера приостановилась.