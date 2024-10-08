Назначен новый замминистра транспорта Ростовской области

Соответствующая информация появилась на сайте регионального правительства.
В его обязанности входит координация и контроль реализации федеральных и областных программ по развитию транспортной отрасли и безопасности дорожного движения. Также он будет курировать деятельность управления транспорта и сектора безопасности дорожного движения.
Ранее Дмитрий Мамелко работал в региональном министерстве транспорта в качестве помощника министра, под руководством Виталия Кушнерева.
В 2017 году он перешел в мэрию Ростова, где занял должность заместителя главы администрации по организационно-правовым и кадровым вопросам.
После отставки Виталия Кушнерева в 2019 году Дмитрий Мамелко также покинул свой пост, и на некоторое время его чиновничья карьера приостановилась.