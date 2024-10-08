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Альберт Хуснуллин отказался от участия в выборах депутатов в Госсовет Татарстана

Всего свои кандидатуры подали четыре человека.

Источник: Комсомольская правда

Сын вице-премьера России Марата Хуснуллина Альберт Хуснуллин отказался от участия в выборах депутатов в Госсовет Татарстана. Всего свои кандидатуры подали четыре человека, сообщает ЦИК Татарстана.

В Чистопольском избирательном округе завершилась подача заявок на мандат депутата Госсовета республики. Список уже опубликован Центральной избирательной комиссией региона. Среди него не оказалось Альберта Хуснуллина. На его месте в качестве самовыдвиженца оказался Наиль Залаков.

Также в списке кандидатов представители «Справедливой России» Ольга Исаева, ЛДПР — Андрей Харин, КПРФ — Альберт Галяув. По словам председателя ЦИК Татарстана Андрея Кондратьева, это хороший показатель активности.

Напомним, депутатом Казгордумы избрали ректора КНИТУ-КХТИ Юрия Казакова. Результаты голосования предварительные.