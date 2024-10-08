Альберт Хуснуллин отказался от участия в выборах депутатов в Госсовет Татарстана

В Чистопольском избирательном округе завершилась подача заявок на мандат депутата Госсовета республики. Список уже опубликован Центральной избирательной комиссией региона. Среди него не оказалось Альберта Хуснуллина. На его месте в качестве самовыдвиженца оказался Наиль Залаков.