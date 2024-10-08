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Окончательные итоги референдума огласила ЦИК

Центральная комиссия референдума РК озвучила итоги республиканского референдума, передает BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров, согласно полученным данным, общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 12 миллионов 284 тысячи 487 человек.

"Число граждан, принявших участие в голосовании, составило 7 миллионов 820 тысяч 204 человека, или 63,66 процента от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум составило 5 миллионов 561 тысяча 937 человек или 71,12 процента.

Таким образом референдум считается состоявшимся", — сказал Абдиров на заседании Центральной комиссии референдума.