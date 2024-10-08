СК Беларуси: 45 человек стали подозреваемыми в уголовных делах по экстремизму

Следственный комитет Беларуси сообщил, что 45 человек стали подозреваемыми в уголовных делах по экстремизму. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
В сообщении сказано, что СК в конструктивном взаимодействии с иными правоохранительными органами были задокументированы очередные факты преступной деятельности «беглых» предателей во главе с Тихановской. Говорится, что они для достижения целей по захвату в Беларуси государственной власти неконституционным путем, построения так называемой «Новой Беларуси» объединились в различные псевдоорганы, структуры, инициативы. В том числе речь идет про признанные в Беларуси экстремистскими организациями «Координационный совет», «Объединенный Переходный Кабинет» и «Офис Светланы Тихановской».
Сообщается, что в рамках «сходки формирований» были предприняты попытки разработать планы по срыву выборов в 2025 году, а также продемонстрировать готовность «беглых» следовать исключительно европейскому вектору, организовать кампанию по привлечению новых радикалов «в общину приверженцев собственной псевдодемократии».
В СК заметили, что в результате принятых мер, в том числе тех, которые направлены на противодействие экстремизму и терроризму, были получены новые неопровержимые доказательства их преступной деятельности.
«По данным следствия, не желая признавать себя политически мертвыми фигурами, в этот раз представители радикального сообщества анонсировали новую инициативу — “Платформа 2025”, — уточнили в ведомстве.
Сообщается, что преступный замысел подразумевает консолидацию экстремистов для координаций действий в период электоральной кампании в Беларуси. Цель является неизменной и состоит в посягательстве на конституционный строй, вмешательство извне во внутренние дела, в навязывании политического курса, который противоречит национальным интересам Беларуси и так далее.
В Следственном комитете акцентировали внимание на том, что кроме уже известных участников экстремистских формирований, удалось дополнительно установить еще 22 лица, которые присоединились к деятельности Тихановской и ее сторонников по захвату государственной власти в Беларуси неконституционным путем.
«Они признаны подозреваемыми. Действия квалифицированы по ч.1 ст. 357 Уголовного кодекса», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что для отчета перед кураторами и наглядной имитации поддержки радикалов, членами экстремистского формирования «Народные посольства» и его структурного подразделения «Беларусы зарубежья», были организованы малочисленные уличные собрания в городах Польши, Чехии, Германии, США, Латвии, Литвы, Украины, Финляндии, Грузии и еще некоторых других стран.
«Несмотря на очевидную несостоятельность представителей преступного сообщества, сходки были ознаменованы как “День достоинства 2024”, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Говорится, что одним из элементов их деструктивных устремлений была попытка, касающаяся подрыва авторитета Беларуси на международной арене, компрометация действующего руководства страны. Так, намеренно использовалась экстремистская символика, оскорбительные лозунги, которые направлены на разжигание вражды.
В СК подчеркнули, что среди участников акций были дополнительно установлены и идентифицированы 23 человека, которые пополнили список действующих подозреваемых по уголовному делу. Сказано, что правовая оценка их действиям дана в рамках части 3 статьи 361−1 Уголовного кодекса.
Ранее СК Беларуси сообщил, что уголовные дела заведены в отношении 257 участников экстремистских организаций.
Тем временем телеканал ОНТ сказал про листы фраз мошенников, которые звонят белорусам: «Схемы разговоров написаны для каждого из сотрудников колл-центров».
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