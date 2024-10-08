СК Беларуси: 45 человек стали подозреваемыми в уголовных делах по экстремизму

В сообщении сказано, что СК в конструктивном взаимодействии с иными правоохранительными органами были задокументированы очередные факты преступной деятельности «беглых» предателей во главе с Тихановской. Говорится, что они для достижения целей по захвату в Беларуси государственной власти неконституционным путем, построения так называемой «Новой Беларуси» объединились в различные псевдоорганы, структуры, инициативы. В том числе речь идет про признанные в Беларуси экстремистскими организациями «Координационный совет», «Объединенный Переходный Кабинет» и «Офис Светланы Тихановской».