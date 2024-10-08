Скляр о смене часового пояса: Нужно подождать

«Например, в Ташкенте, который находится вблизи Шымкента, там была на час разница, а сейчас нет разницы во времени. И там жили в том часовом поясе, как и мы, и никто не возмущался. Кому-то это приемлемо, а кому-то нет. А если спросить у меня, то я много лет привык очень рано просыпаться, и мне даже это лучше. Некоторым моим знакомым это не нравится, кто долго спит, а кому-то, наоборот, нравится. То есть здесь нужно все же взвесить все за и против».