Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 с новым вооружением

Передать Украине эти многоцелевые истребители президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал в июне. Тогда он указал, что точное количество самолетов, которые получат вооруженные силы Украины, пока не определено. Дата поставки также не анонсировалась. Обучение украинских пилотов управлению истребителями западного производства продолжается с марта 2023 года.