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Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 с новым вооружением

Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000−5 Украине запланированы на январь-март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы.

Источник: AP 2023

«Mirage 2000 на Украину: поставка пока запланирована на первый квартал 2025 года. Подготовка украинских пилотов и механиков продолжается», — написал министр на странице в соцсети Х.

Передать Украине эти многоцелевые истребители президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал в июне. Тогда он указал, что точное количество самолетов, которые получат вооруженные силы Украины, пока не определено. Дата поставки также не анонсировалась. Обучение украинских пилотов управлению истребителями западного производства продолжается с марта 2023 года.

Mirage 2000 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработан в 1970-х годах компанией Dassault. С 1984 по 2007 год использовался ВВС Франции в качестве основного боевого самолета, затем на вооружение был принят многоцелевой истребитель Dassault Rafale.

Подробнее о поддержке Украины со стороны Франции, — в материале «Ъ» «Миражи Эмманюэля Макрона».