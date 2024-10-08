Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 с новым вооружением

«Mirage 2000 на Украину: поставка пока запланирована на первый квартал 2025 года. Подготовка украинских пилотов и механиков продолжается», — написал министр на странице в соцсети Х.
Передать Украине эти многоцелевые истребители президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал в июне. Тогда он указал, что точное количество самолетов, которые получат вооруженные силы Украины, пока не определено. Дата поставки также не анонсировалась. Обучение украинских пилотов управлению истребителями западного производства продолжается с марта 2023 года.
Mirage 2000 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработан в 1970-х годах компанией Dassault. С 1984 по 2007 год использовался ВВС Франции в качестве основного боевого самолета, затем на вооружение был принят многоцелевой истребитель Dassault Rafale.
Подробнее о поддержке Украины со стороны Франции, — в материале «Ъ» «Миражи Эмманюэля Макрона».