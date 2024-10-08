Politico узнала о подготовке французской армии к противостоянию с Россией

3 октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что для страны наибольшую угрозу, помимо террористов, представляет Россия. Он отметил, что сейчас Москва «еще более агрессивна, чем была в 2022 или 2023 годах, и уже не только против наших интересов в Африке, но и непосредственно против наших вооруженных сил». В феврале Лекорню обвинил Россию в «агрессивном поведении» в отношении французских вооруженных сил, в том числе в акватории Черного моря и у французских границ.