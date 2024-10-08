Строительство АЭС в Казахстане: как будут выбирать подрядчика и когда начнут строить

Ответственность огромная, потому что безопасность АЭС превыше всего. Конечно, безопасной должна быть и ТЭЦ, любой объект, который у нас работает, но АЭС в особом приоритете безопасность, поэтому в такие сроки она будет проходить. Какие будут компании и из каких стран, пока мы ответ на этот вопрос не знаем", — сказал он.