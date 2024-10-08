Радий Хабиров вручил учителям государственные награды республики

В три раза — до 300 тысяч рублей были подняты выплаты победителям всероссийской олимпиады школьников и подготовившим их педагогическим работникам, а призерам и их педагогам — до 150 тысяч рублей. В регионе выплачиваются премии по 50 тысяч рублей учителям, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ. В этом году таких учителей стало больше — 118 человек (2023 год — 75 учителей, 2022 год — 65, 2021 год — 90, 2020 год — 106).