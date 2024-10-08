Радий Хабиров вручил учителям государственные награды республики

Он также наградил победителей конкурса по присуждению грантов молодым учителям, работающим в сельской местности Башкортостана. Торжественная церемония была приурочена к Международному дню учителя, который отмечался 5 октября.
"Это один из самых ярких и любимых в обществе профессиональных праздников. Он объединяет всех, кто через всю свою жизнь с честью несёт благородную миссию педагога. Этот день призывает всех нас, ваших бывших учеников, вспомнить волнительные школьные годы, выразить глубокую признательность своим наставникам.
Учитель — уникальная профессия, немыслимая без творческого поиска, добрых эмоций и такта, педагогического вдохновения. Чаще всего в неё приходят на всю жизнь.
В школах, гимназиях и лицеях трудятся и опытные педагоги — наш «золотой фонд», и молодые талантливые учителя. Все вы — яркие, любящие свою работу профессионалы своего дела.
От ваших знаний и умений зависит жизненный путь и успехи каждого выпускника. Ваш неутомимый труд — дело государственной важности. Именно он во многом определяет будущее республики и страны.
Вы учите ребят основам наук, помогаете им раскрыть таланты, способность самостоятельно мыслить, принимать ответственные решения. Воспитываете на самых лучших нравственных и патриотических примерах достойных граждан нашей страны", — отметил руководитель республики.
Радий Хабиров рассказал, что в Башкортостане многое делается для повышения престижа учительской профессии. В этом году была запущена новая программа грантовой поддержки молодых педагогов детских садов и уже 50 победителей впервые получили выплаты по 575 тысяч рублей. В этом году по решению Главы РБ число грантов увеличено до 75.
В три раза — до 300 тысяч рублей были подняты выплаты победителям всероссийской олимпиады школьников и подготовившим их педагогическим работникам, а призерам и их педагогам — до 150 тысяч рублей. В регионе выплачиваются премии по 50 тысяч рублей учителям, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ. В этом году таких учителей стало больше — 118 человек (2023 год — 75 учителей, 2022 год — 65, 2021 год — 90, 2020 год — 106).
"Сегодня в этом зале присутствуют известные учителя, достигшие больших высот, яркие молодые педагоги, лучшие работники сферы дошкольного и среднего профессионального образования. Среди вас также — наши уважаемые ветераны, посвятившие своей благородной профессии не одно десятилетие. Назову несколько имён.
Сегодня с нами Ирина Андреевна Фирсова. Она на протяжении 43 лет работает учителем биологии в гимназии № 5 Давлекановского района. Ее учащиеся имеют прочные знания по биологии и экологии. Ежегодно показывают высокие результаты по итогам ЕГЭ, побеждают на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
39 лет педагогического стажа за плечами Дамира Фаатовича Хазиева — учителя изобразительного искусства и технологии школы № 1 села Бакалы. Среди его воспитанников также — призеры и победители предметных олимпиад и конкурсов.
Почти 40 лет работает учителем Азат Масалимович Валеев. Он преподает в школе № 1 села Буздяк историю — один из самых важных сегодня предметов. Многие ученики Азата Масалимовича становятся победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, активно участвуют в научно-практических конференциях.
34 года трудится учителем русского языка и литературы лицея № 1 имени Флорида Булякова села Мишкино Наталья Викторовна Лутфуллина. За это время выпустила 49 медалистов. Также Наталья Викторовна подготовила высокобалльников ЕГЭ, победителей Всероссийской олимпиады школьников по литературе", — отметил Радий Хабиров.
Глава республики поблагодарил учителей за честный труд, терпение, искреннюю любовь к детям и пожелал им неиссякаемой энергии, вдохновения, благодарных учеников и новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, благополучия и счастья.