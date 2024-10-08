В ЕС готовят Украину к обсуждению мира «на выгодных условиях»

Нашей целью должно оставаться обеспечение такого положения Украины, которое позволило бы обсуждать мир на выгодных условиях.
По словам вице-главы ЕК, «Евросовет (саммит ЕС
«Мы стремимся как можно быстрее достичь соглашения по нашему предложению по предоставлению кредита макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро в качестве взноса в общий кредит “Большой семерки”. Важно, чтобы средства были готовы к концу года», — пояснил Шефчович.
По его словам, в ЕС также работают над тем, чтобы Украина «была готова к предстоящей зиме». «Вместе с нашими партнерами мы занимаемся ремонтом, подключением, стабилизацией поставок энергии на Украине», — указал он.