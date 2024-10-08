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В ЕС готовят Украину к обсуждению мира «на выгодных условиях»

БРЮССЕЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Евросоюз должен обеспечить такое положение Украины, которое позволило бы этой стране «обсуждать мир на выгодных условиях», заявил на посвященном подготовке к предстоящему саммиту стран ЕС 17—18 октября заседании Европарламента в Страсбурге вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Источник: AP 2023

Нашей целью должно оставаться обеспечение такого положения Украины, которое позволило бы обсуждать мир на выгодных условиях.

Марош Шефчович
Вице-президент Еврокомиссии

По словам вице-главы ЕК, «Евросовет (саммит ЕС 17—18 октября — ред.) также обсудит развитие событий вокруг Украины».

«Мы стремимся как можно быстрее достичь соглашения по нашему предложению по предоставлению кредита макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро в качестве взноса в общий кредит “Большой семерки”. Важно, чтобы средства были готовы к концу года», — пояснил Шефчович.

По его словам, в ЕС также работают над тем, чтобы Украина «была готова к предстоящей зиме». «Вместе с нашими партнерами мы занимаемся ремонтом, подключением, стабилизацией поставок энергии на Украине», — указал он.