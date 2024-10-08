Чернецкий: Для развития метро в Екатеринбурге нужна федеральная программа поддержки

«Обязательно нужно добиваться, чтобы метро построили. Специфика Екатеринбурга заключается в том, что он очень компактный. Сегодня сделать какие-то коридоры по земле практически невозможно. Это надо сносить полгорода для того, чтобы решить вопрос наземным транспортом. Я не сомневаюсь, что рано или поздно этот вопрос будет решен. Но специфика метро заключается в том, что метро нельзя начинать, не имея полной картины, каким образом оно будет финансироваться. Метро — это очень дорогостоящий проект. А если, как говорится, насобирать деньги на то, чтобы начинать строить, а потом развести руками и сказать, у нас больше денег нет, то это безобразие, это преступление. Какое-то время — и то, что будет выкопано, его просто затопит», — объяснил Аркадий Чернецкий в эфире программы «Акцент» на ОТВ.