Чернецкий: Для развития метро в Екатеринбурге нужна федеральная программа поддержки

«Обязательно нужно добиваться, чтобы метро построили. Специфика Екатеринбурга заключается в том, что он очень компактный. Сегодня сделать какие-то коридоры по земле практически невозможно. Это надо сносить полгорода для того, чтобы решить вопрос наземным транспортом. Я не сомневаюсь, что рано или поздно этот вопрос будет решен. Но специфика метро заключается в том, что метро нельзя начинать, не имея полной картины, каким образом оно будет финансироваться. Метро — это очень дорогостоящий проект. А если, как говорится, насобирать деньги на то, чтобы начинать строить, а потом развести руками и сказать, у нас больше денег нет, то это безобразие, это преступление. Какое-то время — и то, что будет выкопано, его просто затопит», — объяснил Аркадий Чернецкий в эфире программы «Акцент» на ОТВ.
По его словам, программа поддержки развития метрополитена сильно помогла бы крупным российским городам, в которых транспортная ситуация складывается не лучшим образом. Он также добавил, что такой общественный транспорт, как метро, в больших городах заменить ничем невозможно.
На сегодняшний день в Екатеринбурге существует только одна линия метро, которая состоит из девяти действующих станций. Их протяженность составляет 13,8 километра. Доля метро в общегородских перевозках составляет 25%. Нынешние власти Екатеринбурга и Свердловской области вынашивают планы развития так называемого «наземного метро» — городской электрички, уверяя, что она якобы способна стать полноценной заменой подземке.