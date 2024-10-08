Омский министр Козлов, осуждённый за халатность, может уйти в отставку

Министра имущественных отношений Омской области Евгения Козлова признали виновным в халатности. Дело касается предоставления квартир детям-сиротам. Из-за этого чиновник может уйти в отставку.
«После вступления в законную силу приговор суда он должен быть освобождён от занимаемой должности. Истечение сроков давности — это нереабилитирующее основание. Он признан виновным в совершении должностного преступления», — сообщили в прокуратуре.
Напомним, суд установил, что в 2020 году Козлов лишил региональное министерство имущества возможности в полном объёме обеспечить сирот жильём. Чиновник знал, что в регионе более 5 000 граждан такой категории, и должным образом не организовал проведение аукционов. Из-за этого неосвоенными остались 122 млн рублей, выделенных на жильё для сирот. Не менее 70 человек лишились возможности получить квартиры вовремя.
Виновному назначили 60 часов обязательных работ. Как сообщила «Городу55» пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева, министр планирует оспорить приговор.