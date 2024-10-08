Алексей Текслер выступил на парламентских слушаниях по федеральному бюджету на 2025 год и плановому периоду 2026 и 2027 годов. Губернатор Челябинской области озвучил ряд предложений и выступил за сохранение существующих параметров софинансирования расходов регионов из федерального бюджета для реализации национальных проектов.
Также Алексей Текслер отметил, что необходимо обратить внимание на списание двух третей бюджетных кредитов. При этом договоренности о софинансировании должны соблюдаться, особенно в отношении таких важных инициатив, как центры «Мой бизнес» и Центры поддержки экспорта, финансирование которых было сокращено.
Губернатор предложил дать регионам право частично распределять доходы от акцизов на табачные изделия, которые в настоящее время полностью поступают в федеральный бюджет.
— Знаем, что эта тема недавно поднималась Советом Федерации, — отметил Алексей Текслер. — Еще раз предлагаем этот вопрос довести до решения, которое отвечает интересам и регионов, и федерального центра.