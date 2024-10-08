Алексей Текслер выступил на парламентских слушаниях по федеральному бюджету

Также Алексей Текслер отметил, что необходимо обратить внимание на списание двух третей бюджетных кредитов. При этом договоренности о софинансировании должны соблюдаться, особенно в отношении таких важных инициатив, как центры «Мой бизнес» и Центры поддержки экспорта, финансирование которых было сокращено.