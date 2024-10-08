Президент Азербайджана Алиев прибыл в Кремль для встречи с Путиным

Отмечается, что встреча состоится в рамках саммита СНГ, проходящего в Москве. Главной темой станет нормализация отношений Баку и Еревана.
Накануне помощник главы государства Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует провести встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном перед саммитом СНГ 8 октября.
В сентябре Пашинян заявлял, что Ереван и Баку смогли согласовать 13 статей и предисловие проекта мирного соглашения, республика предлагает подписать согласованные пункты. По его словам, на сегодняшний день мир на Южном Кавказе не просто возможен, но реалистичен.
27 июня МИД Азербайджана передал Армении одиннадцатый пакет предложений по мирному соглашению.