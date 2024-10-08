Президент Азербайджана Алиев прибыл в Кремль для встречи с Путиным

В сентябре Пашинян заявлял, что Ереван и Баку смогли согласовать 13 статей и предисловие проекта мирного соглашения, республика предлагает подписать согласованные пункты. По его словам, на сегодняшний день мир на Южном Кавказе не просто возможен, но реалистичен.