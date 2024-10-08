Чернецкий предложил обучать мигрантов-строителей на их же родине

«Чтобы решить проблему дефицита кадров, нужны очень серьезные структурные подвижки с точки зрения формирования системы образования, подготовки кадров, использования потенциала, будем называть вещи своими именами, мигрантов, которые работают у нас. Сегодня совершенно очевидно вырисовывается потребность не просто привезти сюда людей из дружеского Таджикистана, а привезти сюда тех людей, которые обладают нужной квалификацией. А для этого нужно организовывать обучение их не только здесь, но и там, у себя дома, чтобы сюда они приехали не учиться, а уже по-настоящему работать», — отметил Аркадий Чернецкий в эфире программы «Акцент» на ОТВ.