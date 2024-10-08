ЦИК Молдовы уничтожила часть бюллетеней для избирательных участков в России

Из общего количества отпечатанных бланков 26 000 были уничтожены, так как они предназначались для избирательных участков 38/196, 38/197 и 38/198, созданных комиссией в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте в Российской Федерации.
«Это произошло после того, как избирательный орган принял решение о невозможности обеспечения Министерством иностранных дел процесса голосования на этих участках».
Ранее Центризбирком Молдовы принял решение втрое сократить в России количество участков для голосования на президентских выборах и еврореферендуме, оставив всего пять, тогда как на выборах в 2020 году их было 17. Решение ЦИК в Конституционном суде оспорили депутаты-социалисты, они заявили, что на территории России постоянно проживают, по разным данным, около 400 тысяч граждан Молдовы, и их право на участие в выборах необоснованно ограничено.
Тем не менее МИД Молдовы заблокировал решение ЦИК об открытии пяти участков для голосования на территории Российской Федерации, сославшись на невозможность обеспечить безопасность своих сотрудников в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте и отказавшись от делегирования своих представителей. МИД сообщил, что работать будут всего два избирательных пункта на территории посольства республики в Москве.
В Партии социалистов назвали решение МИД саботажем проведения выборов в Молдове на территории России и заявили, что оставляют за собой право обратиться во все международные организации.
ЦИК частично удовлетворила апелляцию, поданную Партией социалистов, и поручил МИД открыть все пять избирательных участков на территории России. Однако в МИД заявили о своем несогласии с этим решением и о том, что на территории РФ будут работать только два пункта для голосования.
В итоге ЦИК согласился с доводами МИД и постанови открыть только два пункта для голосования в России, которые будут находиться в Москве, 26 тысяч бюллетеней, предназначенных для трех избирательных пунктов в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте, были уничтожены.
Выборы президента Молдовы, а также конституционный референдум назначены на 20 октября нынешнего года.