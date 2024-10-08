ЦИК Молдовы уничтожила часть бюллетеней для избирательных участков в России

Ранее Центризбирком Молдовы принял решение втрое сократить в России количество участков для голосования на президентских выборах и еврореферендуме, оставив всего пять, тогда как на выборах в 2020 году их было 17. Решение ЦИК в Конституционном суде оспорили депутаты-социалисты, они заявили, что на территории России постоянно проживают, по разным данным, около 400 тысяч граждан Молдовы, и их право на участие в выборах необоснованно ограничено.