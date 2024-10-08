В думе Екатеринбурга предложили закрыть ряд детских лагерей

«В советские времена лагеря содержались в основном предприятиями, поэтому они были в хорошем состоянии. Современная ситуация требует дополнительных мер охраны, в это надо вкладываться. Надо подумать, посчитать, может от некоторых лагерей придется отказываться, чем их вот так содержать», — сказал господин Колесников.
Александр Колесников призвал представителей администрации подсчитать средства, необходимые на содержание лагерей в надлежащем состоянии «с учетом политического и экономического момента в стране». «Либо сделать оптимизацию, либо изыскивать дополнительные средства, может привлечь спонсорские внебюджетные средства, но дети должны быть у нас здоровыми, правильно отдыхать, питаться, и должна быть надлежащая охрана», — подчеркнул депутат. Коллеги господина Колесникова приняли его предложение к сведению.
В ходе заседания заместитель директора департамента образования мэрии Елена Кречетова отметила, что в 2024 году в лагерях и санаториях Екатеринбурга отдохнули 69 408 детей. В частности, в 17 загородных лагерях отдохнули 28,7 тыс. детей, в 148 лагерях с дневным пребыванием — 32 тыс., в санаториях — 8,7 тыс. С этим заместитель главы Железнодорожного района Галина Петрова пожаловалась, что большая часть зданий в лагере имени Аркадия Гайдара подлежит сносу. Она напомнила, что в 2021 году на территории была построена современная столовая. «Это единственное здание, которое соответствует требованиям, все остальные здания подлежат ремонту, а большая часть, 25, подлежат сносу», — подчеркнула она.