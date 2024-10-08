В думе Екатеринбурга предложили закрыть ряд детских лагерей

В ходе заседания заместитель директора департамента образования мэрии Елена Кречетова отметила, что в 2024 году в лагерях и санаториях Екатеринбурга отдохнули 69 408 детей. В частности, в 17 загородных лагерях отдохнули 28,7 тыс. детей, в 148 лагерях с дневным пребыванием — 32 тыс., в санаториях — 8,7 тыс. С этим заместитель главы Железнодорожного района Галина Петрова пожаловалась, что большая часть зданий в лагере имени Аркадия Гайдара подлежит сносу. Она напомнила, что в 2021 году на территории была построена современная столовая. «Это единственное здание, которое соответствует требованиям, все остальные здания подлежат ремонту, а большая часть, 25, подлежат сносу», — подчеркнула она.