Reuters: российские войска подошли к еще одному ключевому прифронтовому городу

Ситуация нестабильная, боевые действия идут буквально на каждом въезде (в город). Русские вышли на восточную окраину Торецка.
Министерство обороны России в понедельник заявило, что российские вооруженные силы нанесли ущерб живой силе и технике ВСУ вблизи нескольких населенных пунктов в этом районе, в том числе под Торецком, передает агентство Reuters.
Российские военные блогеры, включая телеграм-канал «Рыбарь», утверждают, что российские войска продолжают продвигаться к центру города.
Наступление российских военных под Торецком, так же, как и взятие Угледара на прошлой неделе, подчеркивает огромное превосходство России в людях и материальных средствах.
К Торецку российские войска продвигаются с августа, отвоевывая одну деревню за другой, причем сейчас они более активно применяют управляемые бомбы повышенной мощности.
Сейчас, когда Украина теряет все больше территорий, президент Владимир Зеленский приказал высшему военному руководству «сделать все возможное», чтобы свести к минимуму продвижение Москвы вдоль линии фронта.
Для Украины Торецк уже 10 лет является прифронтовым городом. Он стал своеобразным якорем киевских укреплений.
Для Москвы завоевание города, известного до 2016 года под советским названием Дзержинск, приблизит цель президента Владимира Путина по освобождению всего Донбасса.
С начала военного конфликта в 2022 году Донбасс стал главным театром военных действий, где на протяжении многих поколений происходили одни из крупнейших сражений в Европе.