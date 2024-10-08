Олбани
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: российские войска подошли к еще одному ключевому прифронтовому городу

Российские войска вышли на окраину приграничного города Торецк на востоке Украины, заявили украинские военные поздно вечером в понедельник, менее чем через неделю после падения «города-крепости» Угледар.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ситуация нестабильная, боевые действия идут буквально на каждом въезде (в город). Русские вышли на восточную окраину Торецка.

Анастасия Бобовникова
пресс-секретарь оперативно-тактической группы ВСУ «Луганск»

Министерство обороны России в понедельник заявило, что российские вооруженные силы нанесли ущерб живой силе и технике ВСУ вблизи нескольких населенных пунктов в этом районе, в том числе под Торецком, передает агентство Reuters.

Российские военные блогеры, включая телеграм-канал «Рыбарь», утверждают, что российские войска продолжают продвигаться к центру города.

В частности, «Рыбарь» сообщает, что «в Торецке наши войска продолжают продвижение в центре вдоль улиц Торговая и Рудничная и ведут штурмовые действия в направлении шахты “Центральная”».

Наступление российских военных под Торецком, так же, как и взятие Угледара на прошлой неделе, подчеркивает огромное превосходство России в людях и материальных средствах.

К Торецку российские войска продвигаются с августа, отвоевывая одну деревню за другой, причем сейчас они более активно применяют управляемые бомбы повышенной мощности.

Сейчас, когда Украина теряет все больше территорий, президент Владимир Зеленский приказал высшему военному руководству «сделать все возможное», чтобы свести к минимуму продвижение Москвы вдоль линии фронта.

Для Украины Торецк уже 10 лет является прифронтовым городом. Он стал своеобразным якорем киевских укреплений.

Для Москвы завоевание города, известного до 2016 года под советским названием Дзержинск, приблизит цель президента Владимира Путина по освобождению всего Донбасса.

По мнению украинских военных аналитиков, падение Торецка, расположенного на вершине холма, позволит Москве перекрыть ключевые логистические маршруты, соединяющие оперативный тыл киевских сил в этом районе с зоной боевых действий, включая крупную дорогу Покровск-Костантиновка.

С начала военного конфликта в 2022 году Донбасс стал главным театром военных действий, где на протяжении многих поколений происходили одни из крупнейших сражений в Европе.