Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краевые власти решили взять градостроительные полномочия еще трех муниципалитетов

Региональные власти решили забрать на краевой уровень градостроительные полномочия у трех ближайших к Перми муниципалитетов — Пермского муниципального округа, Краснокамского и Добрянского городских округов. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение заксобрания Пермского края.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, на уровень региона планируется передать полномочия по утверждению и изменению генпланов и правил землепользования и застройки (ПЗЗ), а также по утверждению состава и порядка работы комиссии по подготовке ПЗЗ. По мнению авторов законопроекта, централизация полномочий на уровне Пермского края позволит гибко и оперативно решать задачи градостроительной политики смежных с Пермью муниципалитетов.

Инициативу планируется рассмотреть на октябрьском пленарном заседании. Если депутаты примут законопроект, полномочия планируется передать с 1 января 2025 года. Согласно финансово-экономическому обоснованию, расходы краевого бюджета на исполнение перераспределенных полномочий составят 72,7 млн руб. Ранее на краевой уровень были переданы градостроительные полномочия администрации Перми.