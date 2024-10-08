Краевые власти решили взять градостроительные полномочия еще трех муниципалитетов

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, на уровень региона планируется передать полномочия по утверждению и изменению генпланов и правил землепользования и застройки (ПЗЗ), а также по утверждению состава и порядка работы комиссии по подготовке ПЗЗ. По мнению авторов законопроекта, централизация полномочий на уровне Пермского края позволит гибко и оперативно решать задачи градостроительной политики смежных с Пермью муниципалитетов.
Инициативу планируется рассмотреть на октябрьском пленарном заседании. Если депутаты примут законопроект, полномочия планируется передать с 1 января 2025 года. Согласно финансово-экономическому обоснованию, расходы краевого бюджета на исполнение перераспределенных полномочий составят 72,7 млн руб. Ранее на краевой уровень были переданы градостроительные полномочия администрации Перми.