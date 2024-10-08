В Красноярском крае скорректируют налоговое законодательство

«Одновременно с федеральным бюджетом внесены изменения в Налоговый кодекс, которые напрямую касаются и Красноярского края. Например, в документах Правительства России наш регион упомянут в связи с упразднением нижней планки по НДПИ для месторождений комплексных руд с низким содержанием полезных компонентов. Теперь такой рамки не будет. И, соответственно, создаются условия для разработки большего количества месторождений. Это касается только новых проектов на территории Красноярского края», — отметил депутат.