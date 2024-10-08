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В Красноярском крае скорректируют налоговое законодательство

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Законодательном Собрании Красноярского края состоялось заседание комитета по экономике и налоговой политике.

Источник: Заксобрание Красноярского края

Замминистра экономики и регионального развития Марина Лейман представила поправки в закон «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Красноярского края и экспертизе нормативных правовых актов Красноярского края». В частности, предусматривается ранжирование таких проектов по степени регулирующего воздействия на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности: высокой, средней.

Председатель комитета Егор Васильев: «Мы совершенствуем законодательство в области оценки регулирующего воздействия наших нормативных правовых актов. Вводится более гибкая система. Предпринимательское сообщество должно понимать, какие нормативные акты принимаются в регионе и осознавать последствия».

Депутаты рассмотрели изменения в краевых законах, которые касаются организации автобусных перевозок пассажиров и подходов к подготовке нормативных документов, влияющих на работу малого бизнеса.

Так, минтранс предлагает ввести штрафы для перевозчиков по межмуниципальным и муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам, если они выпускают на маршрут большее чем положено число машин или не предоставляют вовремя информацию об изменении тарифов.

Кроме того, Счетная палата представила результаты анализа расходования средств краевого бюджета, предоставленных ресурсоснабжающим организациям в 2022 году на возмещение части затрат по приобретению топлива. Средства выделяются ежегодно, чтобы не повышать плату за тепло и свет для жителей.

Топливо закупали 66 ресурсоснабжающих организаций, их расходы составили 4,7 млрд рублей. Разницу между фактической стоимостью топлива и стоимостью, учтенной в тарифах, возместили из краевого бюджета. В 2022 году на эти цели в 31 муниципальное образование было направлено 1 млрд 150 млн рублей. Основная часть трансфертов пришлась на Эвенкию, Железногорск, ЗАТО пос. Солнечный, Шушенский район и Лесосибирск. Аудиторы отметили отсутствие системного подхода в распределении субсидий и усомнились в экономической обоснованности доходов, которые получили некоторые ресурсоснабжающие организации.

Егор Васильев предложил правительству разработать прозрачную систему для этого вопроса.

«Одновременно с федеральным бюджетом внесены изменения в Налоговый кодекс, которые напрямую касаются и Красноярского края. Например, в документах Правительства России наш регион упомянут в связи с упразднением нижней планки по НДПИ для месторождений комплексных руд с низким содержанием полезных компонентов. Теперь такой рамки не будет. И, соответственно, создаются условия для разработки большего количества месторождений. Это касается только новых проектов на территории Красноярского края», — отметил депутат.

Комитет поддержал ряд федеральных инициатив по изменению налогового законодательства. Ближайшая сессия краевого парламента состоится 10 октября.

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