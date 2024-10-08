В Красноярском крае скорректируют налоговое законодательство

Замминистра экономики и регионального развития Марина Лейман представила поправки в закон «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Красноярского края и экспертизе нормативных правовых актов Красноярского края». В частности, предусматривается ранжирование таких проектов по степени регулирующего воздействия на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности: высокой, средней.
Председатель комитета Егор Васильев: «Мы совершенствуем законодательство в области оценки регулирующего воздействия наших нормативных правовых актов. Вводится более гибкая система. Предпринимательское сообщество должно понимать, какие нормативные акты принимаются в регионе и осознавать последствия».
Депутаты рассмотрели изменения в краевых законах, которые касаются организации автобусных перевозок пассажиров и подходов к подготовке нормативных документов, влияющих на работу малого бизнеса.
Кроме того, Счетная палата представила результаты анализа расходования средств краевого бюджета, предоставленных ресурсоснабжающим организациям в 2022 году на возмещение части затрат по приобретению топлива. Средства выделяются ежегодно, чтобы не повышать плату за тепло и свет для жителей.
Топливо закупали 66 ресурсоснабжающих организаций, их расходы составили 4,7 млрд рублей. Разницу между фактической стоимостью топлива и стоимостью, учтенной в тарифах, возместили из краевого бюджета. В 2022 году на эти цели в 31 муниципальное образование было направлено 1 млрд 150 млн рублей. Основная часть трансфертов пришлась на Эвенкию, Железногорск, ЗАТО пос. Солнечный, Шушенский район и Лесосибирск. Аудиторы отметили отсутствие системного подхода в распределении субсидий и усомнились в экономической обоснованности доходов, которые получили некоторые ресурсоснабжающие организации.
Егор Васильев предложил правительству разработать прозрачную систему для этого вопроса.
«Одновременно с федеральным бюджетом внесены изменения в Налоговый кодекс, которые напрямую касаются и Красноярского края. Например, в документах Правительства России наш регион упомянут в связи с упразднением нижней планки по НДПИ для месторождений комплексных руд с низким содержанием полезных компонентов. Теперь такой рамки не будет. И, соответственно, создаются условия для разработки большего количества месторождений. Это касается только новых проектов на территории Красноярского края», — отметил депутат.
Комитет поддержал ряд федеральных инициатив по изменению налогового законодательства. Ближайшая сессия краевого парламента состоится 10 октября.