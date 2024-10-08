FT: Украина и союзники признали необходимость переговоров с Россией о территориях

Украина и ее союзники все больше склоняются к тому, что урегулировать конфликт придется путем переговоров, которые сохранят для Киева большую часть страны и позволит ему получить гарантии безопасности. Об этом пишет газета Financial Times. Как предполагает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок план «территории в обмен на НАТО» может быть обсужден в ходе встречи лидеров ФРГ, Соединенных Штатов, Франции и Великобритании, которая пройдет в Германии на этой неделе. При этом Зеленский на эти встречи не приглашен.