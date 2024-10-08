Евгений Кармацких возглавил Клинический диагностический центр Омска

Евгений Александрович Кармацких назначен новым главным врачом Клинического диагностического центра Омска. Его представил коллективу министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.
Как сообщили в омском Минздраве, профессиональный путь Евгения Кармацких начался после окончания Тюменской государственной медицинской академии в 1996 году. Свою карьеру он начал в Аромашевской Центральной районной больнице, где работал акушером-гинекологом и был заведующим акушеро-гинекологической службы района.
В 2002 году он продолжил свою деятельность на Крайнем Севере в «Центре здоровья», а позже, в 2008 году, присоединился к Салехардской больнице Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России, где проработал в должности врача-акушера-гинеколога. В 2012 году он был назначен главным врачом этой больницы, где трудился до 2024 года.
За годы своей работы Евгений Александрович удостоен бронзового креста ФМБА России и почётного звания «Заслуженный медицинский работник Ямало-Ненецкого автономного округа».