В Заксобрании Красноярского края обсудили законы об автобусных перевозках

Министерство транспорта предлагает ввести административные штрафы для перевозчиков, которые работают на междугородних и внутригородских маршрутах по нерегулируемым тарифам. Наказывать их будут за выпуск недостаточного количества машин на линию, а также не информируют об изменении тарифов. Штрафы за это для ИП могут составить от 3 до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 10 до 100 тысяч. Также в законе «Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае» закрепят общие требования к этим перевозчикам.