В Заксобрании Красноярского края обсудили законы об автобусных перевозках

Министерство транспорта предлагает ввести административные штрафы для перевозчиков, которые работают на междугородних и внутригородских маршрутах по нерегулируемым тарифам. Наказывать их будут за выпуск недостаточного количества машин на линию, а также не информируют об изменении тарифов. Штрафы за это для ИП могут составить от 3 до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 10 до 100 тысяч. Также в законе «Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае» закрепят общие требования к этим перевозчикам.
Заместитель министра экономики и регионального развития Марина Лейман представила поправки в закон, который введет ранжирование проектов нормативных правовых актов Красноярского края по степени их воздействия на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности.
«Мы совершенствуем законодательство в области оценки регулирующего воздействия наших нормативных правовых актов, — сказал председатель комитета Егор Васильев. — Вводится более гибкая система. Предпринимательское сообщество должно понимать, какие нормативные акты принимаются в регионе и осознавать последствия».
Также на заседании комитета Счетная палата края представила результаты анализа расходования субсидий краевого бюджета ресурсоснабжающими организациями в 2022 году. Деньги идут на возмещение части затрат по приобретению топлива. Средства выделяются ежегодно и позволяют не повышать плату за тепло и свет для жителей тех населенных пунктов, которые отапливаются с помощью дизельных электростанций.
Топливо закупали 66 организаций, их расходы составили 4,7 млрд рублей. В 2022 году на возмещение разницы между фактической стоимостью топлива и тем, что оплатили потребители, в 31 муниципальное образование было направлено 1 млрд 150 млн рублей. Основная часть трансфертов пришлась на Эвенкию, Железногорск, ЗАТО пос. Солнечный, Шушенский район и Лесосибирск. Аудиторы отметили отсутствие системного подхода в распределении субсидий и усомнились в экономической обоснованности доходов, которые получили некоторые ресурсоснабжающие организации.
В обсуждении приняли участие краевые парламентарии Дмитрий Дмитриев, Ирина Субочева, Алексей Кулеш, Андрей Гаюльский, Юрий Захаринский. Егор Васильев предложил правительству разработать прозрачную систему по расходования средств краевой казны на возмещение части затрат по приобретению топлива.
Также комитет поддержал ряд федеральных инициатив по изменению налогового законодательства.
«Одновременно с федеральным бюджетом внесены изменения в Налоговый кодекс, которые напрямую касаются и Красноярского края, — отметил Егор Васильев. — Например, в документах правительства России наш регион упомянут в связи с упразднением нижней планки по НДПИ для месторождений комплексных руд с низким содержанием полезных компонентов. Теперь такой рамки не будет. И, соответственно, создаются условия для разработки большего количества месторождений. Это касается только новых проектов на территории Красноярского края».