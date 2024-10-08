Митрофанова исключили из Совета депутатов после драки с чиновником в Самаре

В начале 2023 года Алексей Митрофанов подрался с врио министра имущественных отношений Самарской области Игорем Андреевым в одном из кафе Самары. Драка произошла из-за личной неприязни. Кроме того, Митрофанова в сентябре 2023 года подозревали в покушении на дачу взятки в Фонд капитального ремонта.