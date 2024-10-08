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Митрофанова исключили из Совета депутатов после драки с чиновником в Самаре

В совете депутатов Самарского района произошли изменения.

Источник: соцсети

Скандально известный самарский депутат Алексей Митрофанов лишился своего поста. Решение о досрочном прекращении его полномочий опубликовано на сайте мэрии. Ранее Митрофанов входил в совет депутатов Самарского внутригородского района.

— Полномочия депутата Алексея Митрофанова досрочно прекращены 24 сентября 2024 года, — следует из документа.

В начале 2023 года Алексей Митрофанов подрался с врио министра имущественных отношений Самарской области Игорем Андреевым в одном из кафе Самары. Драка произошла из-за личной неприязни. Кроме того, Митрофанова в сентябре 2023 года подозревали в покушении на дачу взятки в Фонд капитального ремонта.