Митрофанова исключили из Совета депутатов после драки с чиновником в Самаре

Скандально известный самарский депутат Алексей Митрофанов лишился своего поста. Решение о досрочном прекращении его полномочий опубликовано на сайте мэрии. Ранее Митрофанов входил в совет депутатов Самарского внутригородского района.
— Полномочия депутата Алексея Митрофанова досрочно прекращены 24 сентября 2024 года, — следует из документа.
В начале 2023 года Алексей Митрофанов подрался с врио министра имущественных отношений Самарской области Игорем Андреевым в одном из кафе Самары. Драка произошла из-за личной неприязни. Кроме того, Митрофанова в сентябре 2023 года подозревали в покушении на дачу взятки в Фонд капитального ремонта.