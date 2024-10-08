Совет ЕС утвердил новым режим санкций против России

В июне президент РФ Владимир Путин отметил, что западные страны собирались подорвать экономику России в течение нескольких месяцев после начала спецоперации, но сейчас очевидно, что этого не произошло. Он указал на то, что страна смогла войти в топ-4 экономик мира в рейтинге объема ВВП по паритету покупательной способности.