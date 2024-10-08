Совет ЕС утвердил новым режим санкций против России

Новая структура позволит ЕС преследовать лиц и организации, принимающих участие в действиях и политике правительства РФ, которые якобы «подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран».
Как сообщается в документе, это решение является ответом ЕС на якобы кампанию гибридной деятельности РФ.
Лица и организации, которые будут попадать в список, согласно данному режиму, будут подлежать заморозке активов, а гражданам и компаниям в ЕС не смогут предоставлять им средства. Кроме того, физическим лицам из списка будет запрещено перемещаться через территорию ЕС.
Ранее, 24 сентября, в заявлении министров иностранных дел стран «большой семерки» (G7) сообщалось, что G7 продолжит оказывать санкционное давление на Россию в связи с текущим конфликтом на Украине. Таким образом, главы ведомств заявили о готовности расширять и дальше уже существующий пакет рестрикций и экономических мер против Москвы. Также продолжатся попытки ограничивать «российские доходы от энергоносителей и других товаров».
В июне президент РФ Владимир Путин отметил, что западные страны собирались подорвать экономику России в течение нескольких месяцев после начала спецоперации, но сейчас очевидно, что этого не произошло. Он указал на то, что страна смогла войти в топ-4 экономик мира в рейтинге объема ВВП по паритету покупательной способности.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Россией 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Вскоре в Евросоюзе и Великобритании утвердили решение о заморозке активов ЦБ.