Олбани
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совет ЕС утвердил новым режим санкций против России

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил новый режим санкций против России за якобы «дестабилизирующие действия за рубежом». Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Совета во вторник, 8 октября.

Источник: РИА "Новости"

Новая структура позволит ЕС преследовать лиц и организации, принимающих участие в действиях и политике правительства РФ, которые якобы «подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран».

Как сообщается в документе, это решение является ответом ЕС на якобы кампанию гибридной деятельности РФ.

Лица и организации, которые будут попадать в список, согласно данному режиму, будут подлежать заморозке активов, а гражданам и компаниям в ЕС не смогут предоставлять им средства. Кроме того, физическим лицам из списка будет запрещено перемещаться через территорию ЕС.

Ранее, 24 сентября, в заявлении министров иностранных дел стран «большой семерки» (G7) сообщалось, что G7 продолжит оказывать санкционное давление на Россию в связи с текущим конфликтом на Украине. Таким образом, главы ведомств заявили о готовности расширять и дальше уже существующий пакет рестрикций и экономических мер против Москвы. Также продолжатся попытки ограничивать «российские доходы от энергоносителей и других товаров».

В июне президент РФ Владимир Путин отметил, что западные страны собирались подорвать экономику России в течение нескольких месяцев после начала спецоперации, но сейчас очевидно, что этого не произошло. Он указал на то, что страна смогла войти в топ-4 экономик мира в рейтинге объема ВВП по паритету покупательной способности.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Россией 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Вскоре в Евросоюзе и Великобритании утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

ЕС
санкции