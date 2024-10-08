Хоменко: поддержка семей с детьми в Беларуси — пример для других стран

«Вопросов, которые не касаются членов Совета Республики, нет, — сказал Сергей Хоменко. — Прямые телефонные линии — традиционное мероприятие, которое проводится членами Совета Республики. Это возможность помочь людям в решении тех проблем, которые у них есть. Это одна из главнейших функций парламентариев».
Сегодня во время прямой телефонной линии рассматривались вопросы семейной политики и совершенствование законодательства в сфере брака и семьи. «Семейные ценности, защита материнства и детства, уважение к родителям и забота о детях как о будущем нашей страны — путь, с которого мы точно не свернем, — подчеркнул вице-спикер. — Поддержка семей в нашем государстве является примером для других стран. Забота о ветеранах, о семейном благополучии, о матерях и детях — все это исходит из того принципа, который декларирует Президент Республики Беларусь: государство для человека и во имя человека».
Члены Совета Республики провели сегодня прямые телефонные линии по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи. Звонки принимались с 10.00 до 12.00 в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и Минске. Прямая телефонная линия проводилась одновременно всеми членами Совета Республики. Она входит в триаду масштабного мероприятия «Разговор о важном: счастливая семья — сильное государство» — совместной инициативы Совета Республики и Белорусской православной церкви, которая в этом году будет реализовываться уже второй раз.
Помимо этого, в преддверии Дня матери и православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы запланированы встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой и митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, с семьями из всех регионов страны в Полоцке, «Разговор о важном: счастливая семья — сильное государство» в Полоцке, где будут обсуждаться вопросы укрепления социального статуса семьи и популяризации традиционных семейных ценностей в белорусском обществе, духовно-нравственного воспитания молодежи, демографической безопасности страны и другие актуальные проблемы.
Впервые масштабное мероприятие «Разговор о важном: счастливая семья — сильное государство» организовано и проведено