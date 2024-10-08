Хоменко: поддержка семей с детьми в Беларуси — пример для других стран

Сегодня во время прямой телефонной линии рассматривались вопросы семейной политики и совершенствование законодательства в сфере брака и семьи. «Семейные ценности, защита материнства и детства, уважение к родителям и забота о детях как о будущем нашей страны — путь, с которого мы точно не свернем, — подчеркнул вице-спикер. — Поддержка семей в нашем государстве является примером для других стран. Забота о ветеранах, о семейном благополучии, о матерях и детях — все это исходит из того принципа, который декларирует Президент Республики Беларусь: государство для человека и во имя человека».