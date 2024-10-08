Bloomberg узнал, что клан Берлускони решил вернуться к управлению Италией

Мелони возглавляет правительство Италии с 22 октября 2022 года. За два года управления страной она усилила свои позиции, но также столкнулась с несколькими вызовами: сложными отношениями со спецслужбами и дружественной к России союзницей по коалиции партии «Лига». Заметным стал ее конфликт с руководством Евросоюза из-за бюджетной политики, а на этой неделе Il Fatto Quotidiano опубликовало гневную переписку Мелони с однопартийцами в онлайн-чате.