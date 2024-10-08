Назначили первого замглавы администрации Новоусманского района под Воронежем

Первым замглавы администрации Новоусманского района Воронежской области назначен Сергей Вишняков. Соответствующее распоряжение подписала глава муниципалитета Татьяна Леонтьева. Об этом рассказали в райадминистрации 7 октября.
Ранее Вишняков занимал пост замглавы администрации. Теперь он будет курировать отделы имущественных и земельных отношений и архитектуры и градостроительства.
Сергей Вишняков родом из Воронежа. В 1997 году он окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище по специальности «Средства аэродромно-технического обеспечения полетов авиации». А в 2009 году — Академию Федеральной службы безопасности РФ. Не раз участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Награжден орденом Мужества, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отличие в военной службе».