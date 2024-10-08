В Новосибирске назначен новый начальник управления автодорог

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил нового заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса — начальника управления автодорог. Им стал Валерий Жарков. Ранее эту должность занимал Сергей Эпов. Сейчас он руководит МКУ «Гормост».
Валерий Анатольевич Жарков окончил НИИЖТ (Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта) по специальности «Мосты и тоннели».
У него большой опыт работы в мэрии.
С 1992 по 1999 год работал главным инженером и начальником управления заказчика по строительству дорог и коммунальных объектов департамента транспорта, связи и дороги мэрии.
С 1999 по 2009 — начальник отдела капитального строительства мэрии.
С 2009 по 2015 год был начальником главного управления благоустройства и озеленения, заместителем мэра — начальником департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
В 2023—2024 гг. Валерий Жарков возглавлял «Городской центр организации дорожного движения».