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Шольц не исключил проведения разговора с Путиным, сообщили СМИ

БЕРЛИН, 8 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему не исключает проведения разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в кабмине ФРГ.

Источник: Reuters

«Шольц по-прежнему не исключает проведения разговора с Путиным», — передает агентство слова источника.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путин Дмитрий Песков заявил, что главы государства открыт для диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем, однако сейчас отношения с Берлином сведены фактически к нулевому состоянию, на поверхности нет общих тем для разговора.

Ранее издание Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что Шольц планирует в преддверии саммита G20 в Бразилии, который состоится в ноябре, провести телефонный разговор с Путиным.

Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в декабре 2022 года. С тех пор официальные представители немецкого правительства и сам канцлер заявляли, что не исключают проведения разговора по телефону.

В начале сентября 2024 года Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине.

В июне Шольц сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил тогда РИА Новости, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером.

Путин Владимир