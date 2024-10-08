Шольц не исключил проведения разговора с Путиным, сообщили СМИ

«Шольц по-прежнему не исключает проведения разговора с Путиным», — передает агентство слова источника.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путин Дмитрий Песков заявил, что главы государства открыт для диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем, однако сейчас отношения с Берлином сведены фактически к нулевому состоянию, на поверхности нет общих тем для разговора.
Ранее издание Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что Шольц планирует в преддверии саммита G20 в Бразилии, который состоится в ноябре, провести телефонный разговор с Путиным.
Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в декабре 2022 года. С тех пор официальные представители немецкого правительства и сам канцлер заявляли, что не исключают проведения разговора по телефону.
В начале сентября 2024 года Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине.
В июне Шольц сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил тогда РИА Новости, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером.