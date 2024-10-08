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FT: Украина кулуарно обсуждает обмен территорий на вступление в НАТО и гарантии безопасности

Настроение Украины перед третьей зимой боевых действий становится как никогда мрачным. На востоке Киев сдает позиции из-за сокрушительного наступления российских войск. Половина электроэнергетической инфраструктуры страны разрушена, и в самые холодные месяцы года украинцы рискуют остаться без тепла и света.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2023
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет Financial Times, в Вашингтоне, некоторых западных столицах, а также в коридорах Киева настрой заметно меняется: от решимости, что конфликт закончится только полным изгнанием российской армии, до неохотного признания того, что оптимальным вариантом может оказаться путь переговоров.

Перспективы Украины прежде всего омрачены тем, что на президентских выборах в США в ноябре может победить Дональд Трамп. А он, как неоднократно обещал, будет стремиться к скорейшему прекращению российско-украинского конфликта.

Впрочем, некоторые официальные лица в США и Европе надеются, что Трампа хотя бы можно будет отговорить от принуждения Киева к невыгодной для него сделке с Москвой, которая создаст серьезные риски для будущей европейской и американской безопасности.

На фоне одновременной эскалации на Ближнем Востоке пересматривать свои цели начали даже некоторые западные страны, которые ранее настаивали на необходимости поражения Москвы в военном отношении.

Некоторые киевские чиновники в частном порядке жалуются на то, что им не хватает людей, огневой мощи и западной поддержки, чтобы вернуть все занятые Россией территории.

За закрытыми дверями идут разговоры о сделке, по условиям которой Москва де-факто сохранит контроль над примерно пятой частью Украины, которую она заняла, а оставшейся части страны разрешат вступить в НАТО или предоставят гарантии безопасности.

Под этим «зонтиком» Украина могла бы перестроиться и вступить в Европейский союз, аналогично Западной Германии во время холодной войны.

Однако этот сценарий основан на двух амбициозных предположениях.

Первое: США и их союзникам придется предложить Киеву членство в НАТО или необходимые гарантии, хотя они до сих пор на это не шли. Такой вариант потребует масштабного и дорогостоящего развертывания сил США и их партнеров и оставит их в состоянии холодной войны с Россией.

Второе: президента России можно склонить к переговорам и принятию такого сценария. Но ведь отказ Украины от вступления в НАТО и был одной из очевидных военных целей Владимира Путина. К тому же сомнительно, что Путин согласится на переговоры «территория в обмен на мир», притом что он считает, что достижения России на поле боя еще можно приумножить.

Зеленский в сентябре представил в Вашингтоне «план победы», целью которого было убедить союзников Киева укрепить его позиции в военном и дипломатическом плане и заставить Москву сесть за стол переговоров. Однако два ключевых запроса Зеленского удовлетворены не были: о членстве в НАТО и разрешении США на использование Киевом западных ракет для дальних ударов по российской территории.

НАТО