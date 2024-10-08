FT: Украина кулуарно обсуждает обмен территорий на вступление в НАТО и гарантии безопасности

Второе: президента России можно склонить к переговорам и принятию такого сценария. Но ведь отказ Украины от вступления в НАТО и был одной из очевидных военных целей Владимира Путина. К тому же сомнительно, что Путин согласится на переговоры «территория в обмен на мир», притом что он считает, что достижения России на поле боя еще можно приумножить.