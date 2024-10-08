Виталий Хоценко доложил министру Кравцову о капремонте в школах и детских садах

Виталий Хоценко подробно рассказал федеральному министру о текущих результатах по укреплению и модернизации материально-технической базы дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. Так, в заявку от Омской области благодаря конкурсному отбору вошли 89 школ, 102 детских сада и 16 СПО, выполнить все работы планируется до 2027 года. Губернатор поблагодарил Министра за поддержку Омской области при отборе объектов на строительство новых жилых корпусов и модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей. Напомним, что в данный момент уже готовы три корпуса в лагере «Орленок» в Калачинском районе. До конца года власти откроют еще 2 корпуса на 50 человек каждый, в 2026 году — еще 5. В 2027 году по словам Виталия Хоценко будут построены еще 5 жилых модулей, а также будут отремонтированы пищеблоки и медпункты сразу в нескольких лагерях Омской области. Также Виталий Хоценко отчитался о текущем ходе капитального ремонта школ, которые омичи уже успели оценить, особенно в городе Омске. «До конца этого года планируем завершить работы в 5 школах, еще 26 запланировали отремонтировать в следующем году», — отметил Виталий Хоценко.